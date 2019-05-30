Крушение катера в Будапеште: без вести пропавшими числятся 20 человек

Президент Южной Кореи поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести при крушении катера в Будапеште. В столице Венгрии во время экскурсии по Дунаю затонуло прогулочное судно. На борту более 30 человек. Как минимум семь из них погибли.

В темноте, под дождем – в таких трудных условиях началась поисково-спасательная операция на Дунае, где затонул прогулочный катер. По предварительным данным, на борту было 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. По меньшей мере, семь из них – погибли. Около двадцати – числятся пропавшими без вести. Водолазы, военные и волонтеры продолжают их поиски. Сообщается, что в основном на катере были туристы из Южной Кореи. Российское посольство выясняет, нет ли среди пострадавших наших соотечественников.

"Сведений о нахождении среди пострадавших граждан РФ в данный момент посольство не имеет. Работаем в тесном контакте с венгерскими властями на предмет выяснения возможного наличия наших соотечественников в результате данного происшествия", — заявили в диппредставительстве.

Найти ушедший под воду катер удалось лишь к утру, почти в километре от места крушения. Судно оказалось в самом центре Будапешта, недалеко от здания парламента. В ближайшие часы ожидается пресс-конференция, на которой обещают подробности крушения.

Власти Южной Кореи следят за ситуацией. Президент Мун Чжэ Ин поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести. С заявлением выступило и руководство турагентства, где оказавшиеся на прогулочном катере туристы приобрели путевки. Там обещали оказать необходимую помощь пострадавшим и разобраться в обстоятельствах случившегося.

"Насколько мы знаем, уровень воды в Дунае сейчас высокий. Все круизные суда ходят без проблем. По нашей информации, катер, на котором были наши клиенты, столкнулся с большим судном и перевернулся. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших", — сказал исполнительный директор турагентства Very Good Tour Ли Сан Му.

В венгерской полиции заявили, что будут до последнего вести поисково-спасательную операцию. Хотя шансы на спасение с каждой минутой все меньше. Температура воды в Дунае – всего 15 градусов.