На Украине упал военный вертолет: пять человек погибли

Во время тренировочного полета разбился вертолет Ми-8 Сухопутных войск украинской армии. Вертолет упал вечером 29 мая у села Сесрятин в Ровенской области. Погибли пять человек: четверо членов экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада дислоцируется во львовских Бродах.

Причины аварии только предстоит выяснить, сообщает ТАСС. На место крушения вертолета прибыла комиссия министерства обороны Украины, Генштаба и командования Сухопутными войсками.