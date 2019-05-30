Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции. Российский футболист пропустит встречу из-за предупреждения.

В матче последнего тура с "Ниццей" Головин получил предупреждение, ставшее для него третьим в последних десяти встречах. Согласно регламенту, Александр и еще несколько футболистов, дисквалифицированы на одну игру. Наказание перенесено на новый сезон.

Таким образом, Александр пропустит стартовый матч нового чемпионата Франции. При условии, если он останется в "Монако". У полузащитника сборной России есть несколько предложений от других клубов