Приговор новосибирскому маньяку-чистильщику вступил в силу

В силу вступил приговор Новосибирского облсуда 52-летнему милиционеру Евгению Чуплинскому. Он осужден на пожизненное заключение за убийство 19 женщин. Также маньяк должен возместить моральный вред в 1 миллион рублей пяти потерпевшим от его действий.

Приговор вступил в силу после повторной апелляции в Верховном суде, сообщает ТАСС. Отбывать наказание Чуплинский будет в колонии особого режима.

Все преступления милиционер Чуплинский совершал с 1998 по 2005 годы. Арестован серийный маньяк был только 23 апреля 2016 года. После ареста маньяк признался еще в двух изнасилованиях и убийствах, но позже от показаний отказался и перестал сотрудничать со следствием. Он стал настаивать на своей полной невиновности. Психиатры признали серийного маньяка вменяемым, хотя и склонным к сексуальным расстройствам и садизму.

Всем жертвам новосибирского маньяка было от 18 до 31 года. Евгений Чуплинский, который подрабатывал извозом, хотел очистить город от проституток. Под это определение в его понимании попадали в основном высокие стройные брюнетки. Он вступал с женщинами в интимные отношения, а затем их убивал.

Чтобы скрыть преступления, тела жертв экс-милиционер расчленял. Одну из женщин он утопил. Тело этой жертвы Чуплинского так и не найдено. Также до сих пор не удалось установить личности 11 погибших от его рук женщин.

На след маньяка удалось выйти лишь спустя 10 лет после последнего его убийства. На причастность к преступлениям были проверены более пяти тысяч мужчин, проведены более трех сотен экспертиз, включая современные молекулярно-генетические исследования.