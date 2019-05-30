В Москву второй день опаздывают Горьковские электрички

С опозданием в Москву следуют электрички Горьковского направления МЖД. На станции Железнодорожная собрались толпы пассажиров, на пешеходном мосту через пути выстроились очереди. Диспетчер станции информирует о задержках по техническим причинам пригородных поездов на 10-15 минут.

От графика движения отклонились минимум три пригородных поезда, сообщает ТАСС. Кроме того, на Горьковском направлени Московской железной дороги несколько составов отменены из-за ремонта на путях, которые проводятся с 27 по 31 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 40 минут на перегоне Дрезна — Орехово-Зуево.

Накануне на Горьковском направлении также были проблемы с движением электропоездов. Очевидцы сообщили об увеличенных интервалах, из-за чего на платформах скопилось большое количество пассажиров. Как объяснили Вестям.Ru в пресс-службе Московской железной дороги, сбой произошел из-за мужчины, который оказался на рельсах. Локомотивной бригаде пришлось экстренно затормозить, чтобы не наехать на человека.

Это не первое происшествие на железной дороге 30 мая. Ночью на станции Горелый в Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда №326 Нерюнгри — Хабаровск. При тушении пожара локомотив был отцеплен от состава. Поезд был отправлен дальше по маршруту с новым тепловозом и отставанием от графика на 2 часа 25 минут. Пострадавших нет.

29 мая короткое замыкание спровоцировало сильное задымление в поезде Pendolino Москва-Хельсинки. Движение поезда было остановлено на полчаса.