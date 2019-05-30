В Приморье шалость подростков едва не привела к крушению поезда

В Приморье подростки чуть не отправили под откос пассажирский электропоезд. Трое подростков в выходной день, направляясь в магазин села Новицкое за железнодорожной линией, решили пошутить. Они положили на рельсы камни, чтобы понаблюдать, как проходящий поезд проедет по ним и что случится с камнями.

Следовавший электропоезд сообщением станция Тихоокеанская – станция Владивосток применил экстренное торможение для предотвращения наезда на посторонние предметы, информирует "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО. Помощник машиниста спустился из локомотива и освободил пути от камней. Подростки, увидев, что поезд останавливается, испугались и убежали.

Позже они были задержаны инспектором по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Партизанск Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. Сотрудники транспортной полиции провели с ними и их родителями профилактическую беседу о недопущении повторения таких шалостей, разъяснены последствия подобных действий на объектах повышенной опасности. Родители подростков привлечены к административной ответственности.