Владимир Тарасенко – вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ. В финале Кубка Стэнли Тарасенко помог своей команде обыграть "Бостон Брюинз" 3:2 и сравнять счет в серии 1:1.

Владимир Тарасенко набрал очки в десятом матче подряд. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Владимир набрал 15 очков (10 голов и 5 результативных передач).

Другими лауреатами также стали хоккеисты "Блюз". Первой звездой стал шведский защитник Карл Гуннарссон, забросивший победную шайбу в дополнительном периоде. Третьим оказался нападающий Роберт Бертуцци, также записавший на свой счет гол в ворота "Бостона".