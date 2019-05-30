Московские трамваи поедут по Владивостоку. О передаче десяти транспортных средств договорились с мэром Москвы Сергеем Собяниным, рассказал глава приморской столицы Олег Гуменюк.

Как сообщает ГТРК "Владивосток", трамваи выпущены в 2005-2007 годах и капитально отремонтированы. Теперь пятнадцать лет ремонт им не понадобится. Уже решается вопрос об их доставке в приморскую столицу.

Выступая перед депутатами гордумы, Олег Гуменюк особое внимание уделил общественному транспорту. Он рассказал о планах приобрести электробусы. Также во Владивостоке появятся газозаправочные станции, чтобы можно было использовать транспорт на газомоторном топливе.

Средства на покупку новых автобусов выделят из краевого бюджета. Будут и федеральные субсидии, рассказал мэр Владивостока.