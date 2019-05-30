Вратарь "Краснодара" Сафонов вошел в символическую сборную молодых игроков Лиги Европы

Компания Football Talent Scout составила символическую сборную Лиги Европы из игроков, чей возраст не превышает 21 год. В эту компанию угодил вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы 19-летний Сафонов сыграл 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей. В нынешнем сезоне Матвей стал основным стражем ворот краснодарцев и помог своему клубу выиграть бронзовые медали Российской премьер-лиги.

Поность. Символическая сборная молодых талантов Лиги Европы выглядит так. Вратарь Матвей Сафонов ("Краснодар", Россия), защитники Виталий Миколенко (киевское "Динамо", Украина), Жюль Кюнде ("Бордо", Франция), Эван Н'Дика ("Айнтрахт", Германия), Мерт Мюлдюр ("Рапид", Австрия), полузащитники Маттео Гендузи ("Арсенал", Англия), Ханнес Вольф ("Ред Булл", Австрия), Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия), нападающие Исмаил Сарр ("Ренн", Франция), Жоау Фелиш ("Бенфика", Португалия) и Патрик Кутроне ("Милан", Италия), сообщает ТАСС.