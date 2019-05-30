Падали с четырехметровой высоты: в Улан-Удэ ветром сорвало батут с детьми

В четверг утром в столице Бурятии ветром сорвало батут с детьми: предположительно, не выдержал трос.

Надувная конструкция лопнула, и несколько детишек, по словам очевидцев, падали на бетон с четырехметровой высоты.

По информации ТАСС, пострадали пятеро ребятишек, трех увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что несколько дней назад, в прошедшую субботу, похожая история случилась в Караганде. В тот раз погиб 11-летний мальчик.