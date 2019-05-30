Самолет Москва - Грозный сел в Шереметьеве из-за неисправной системы пожаротушения

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета Airbus A320 в аэропорту Шереметьево стала техническая неисправность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее источники сообщали, что на борту сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения.

При этом в самом аэропорту опровергли сообщения СМИ об аварийной посадке лайнера.

"Не было аварийной посадки", — заявил начальник пресс-службы Шереметьева Роман Генис. По его словам, посадка прошла штатно, никто не пострадал.

Самолет Airbus A320 утром вылетел из Москвы в Грозный, однако после обнаружения неисправности пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Перед посадкой экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо.