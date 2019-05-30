Наркокурьеры улизнули от бойцов Росгвардии в Мурманске

Провальной оказалась операция по захвату подозреваемых в торговле наркотиками в Мурманске — мужчина за рулем Land Rover ловко объехал преградившую ему дорогу служебную машину и скрылся. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли днем 27 мая на углу улиц Лобова и Нахимова. Источник издания "Северпост" признал, что сотрудники Росгвардии "не очень удачно" блокировали внедорожник злоумышленников. На кадрах видно, что как только бойцы покидаю салон, Land Rover тут же протискивается между стоявшим рядом Renault Logan и служебной машиной и уезжает.

Правоохранители открыли огонь, но задержать предполагаемых наркоторговцев не удалось: они бросили автомобиль во дворе и скрылись. По сообщениям очевидцев, Renault с оторванным бампером еще несколько часов стоял на перекрестке.

В середине мая появилась запись якобы провальной операции в Санкт-Петербурге, которую представители Росгвардии назвали постановкой, но не уточнили, кто может быть автором ролика.