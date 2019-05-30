Более 135 молодых калужских семей получат господдержу на улучшение жилья

Правительство Калужской области подписало соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации". В этом году финансирование проекта составит 144,6 миллионов рублей.

Как передает ГТРК "Калуга", за счет этих средств свои жилищные условия улучшат 138 молодых семей региона. Из федерального бюджета поступят почти 30 миллионов рублей, 90 миллионов выделяет область и более 25 миллионов рублей будет направлено из местных бюджетов.

Стоит отметить, что возраст участников программы не должен превышать 35 лет для каждого супруга на момент получения государственнй помощи. И, конечно, семья должна быть официально признана нуждающейся в материальной поддержке для улучшения жилья.