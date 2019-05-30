Кузбасские преподаватели повысят квалификацию в Московском университете

Кузбасские учителя повысят свою квалификацию в МГУ. Произойдет это в рамках реализации проекта "Вернадский", сообщает ГТРК "Кузбасс".

Договор о сотрудничестве с главным вузом страны уже подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Новый проект направлен на повышение уровня высшего образования в регионах, считает Садовничий. Совместная работа с региональными вузами даст возможность обмениваться опытом, проводить встречи и семинары. Кстати, Кузбасс первым в стране реализует этот проект.

Участников научно-образовательной программы ждут он-лайн лекции от столичных коллег. В будущем в Кемеровской области могут появиться новые направления магистратуры, например, "Туризм" и "Иностранные языки".