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Договор о РСМД 1 час назад
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект направлен депутатом президентом России Владимиром Путиным. За час Совет Госдумы рассмотрит документ и определит сроки его рассмотрения, заверил председатель Думы Вячеслав Володин. Закон будет рассмотрен 18 июня, сообщил после Совета Думы полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.
Законопроект в Совете Федерации готовы изучить немедленно, заверил сенатор Франц Клинцевич. Рассмотрение документа в верхней палате российского парламента могло, по его словам, пройти 11 июня, сообщает РИА Новости. Если закон будет одобрен, то вступит в силу со дня опубликования.
Право принимать решение о возобновлении действии договора по проекту закона предоставляется президенту России.
Договор о РСМД был подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Москва и Вашингтон обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Кроме того, США и СССР обещали не производить, не испытывать и не развертывать подобные ракеты в будущем.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства по договору. При этом никаких доказательств нарушений американская сторона не представила.
Два месяца на возвращение в рамки договора дал Москве госсекретарь Майк Помпео. Он настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8). По утверждениям Вашингтона, ракета нарушает положения ДРСМД. Ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение в 500 километров, ответили в Минобороны России.
Однако аргументы России и демонстрация ракеты не помешали Трампу разорвать договор. В феврале Москва также объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по нему.
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