На Москву обрушится пятая часть месячной нормы дождей

В ближайшие сутки в Москве ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. К утру пятницы, по прогнозам синоптиков, в столице выпадет до 11 мм осадков – это 22 процента месячной нормы, передает "Интерфакс".

Воздух в четверг прогреется до 28 градусов, порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье продлен повышенный — желтый — уровень погодной опасности.