Лучано Спаллетти покинул "Интер"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти ушел с поста миланского "Интера". В ближайшее время его место займет Антонио Конте.

Бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти вывел "Интер" в Лигу чемпионов. Однако это не спасло его от отставки. Спаллетти проработал в Милане два года.

Новым тренером "нерадзурри" станет Антонио Конте, ранее работавший с "Ювентусом", сборной Италии и "Челси". Однако официальное назначение Конте еще не состоялось.