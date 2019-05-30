Накануне 85-летия Алексей Леонов вновь побывал в открытом космосе

30 мая исполняется 85 лет легендарному советскому космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. Он стал первым в мире человеком, который совершил выход в открытый космос. Это произошло в марте 1965-го.

Как сообщалось ранее, в честь 85-летия Леонова находящиеся сейчас на МКС российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вынесли в открытый космос фотографию юбиляра.

Позже она будет возвращена на Землю и передана Алексею Архиповичу, сообщили в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

После первопроходца Леонова в открытом космосе побывало уже много космонавтов, и некоторые даже оставляли там какие-то предметы, которые затем возвращались на борт, а затем на Землю.

На этот раз космонавты Кононенко и Овчинин не только вынесли в открытый космос фотографию Леонова, но и забрали полотенце, которое провисело на внешней поверхности МКС десять лет.

Это полотенце предназначалось для протирки скафандров от загрязнений. Кононенко с Овчининым убрали его в специальный контейнер, чтобы вернуть на Землю и передать специалистам для изучения.

Кроме того, за 6 часов и 1 минуту, проведенные в открытом космосе, они установили или демонтировали необходимое оборудование, а также почистили иллюминатор и выкинули в открытый космос старые блоки.

Впрочем, за полвека с лишним, что прошли с момента первого выхода человека в открытый космос, там выполняли не только необходимые исследовательские работы.

Например, в 2006-м российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа в открытом космосе в рекламных целях сыграли в гольф, а в 1996 году Юрий Онуфриенко и Юрий Усачев дважды вынесли за борт станции надувной макет банки известной газировки, напоминает РИА Новости.

Трижды с бортов станции "Мир" и МКС космонавты выкидывали выработавшие свои сроки скафандры, а в феврале 2006-го старый скафандр "Орлан-М" оснастили радиолюбительской аппаратурой, превратив в образовательный миниспутник "Радиоскаф".

Снаружи станции "Мир" в 1995-м был закреплен и "космический мотоцикл", на котором космонавты передвигались в открытом космосе. Правда, в 2001 году он вместе со станцией сгорел в атмосфере при затоплении "Мира".

Разумеется, в открытый космос выносили и флаги. В 1991 году на "Мире" закрепили флаг СССР, в сентябре 1997-го в честь 850-летия Москвы была развернут флаг столицы России.

Российский флаг оказался в открытом космосе в 2013 году в честь Дня российского триколора, и в том же году (в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи) космонавты Сергей Рязанский и Олег Котов вынесли в открытый космос настоящий олимпийский факел.

Зажечь его, разумеется, в вакууме было невозможно, но после того, как факел вернулся на Землю, именно им зажгли олимпийскую чашу на стадионе в Сочи.