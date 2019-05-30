Пьяный водитель одним ударом отправил в нокаут недовольного пешехода

Свидетелем необычной сцены стал кемеровский водитель, на глазах которого нетрезвый водитель посреди проезжей части одним ударом уложил пьяного пешехода, после чего оттащил его на обочину и уехал. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли утром 30 мая на Ленинградском проспекте в столице Кузбасса. На кадрах видно, как с трудом державшийся на ногах водитель "Лады", которая перегородила проезд по дороге, после короткого диалога с облокотившимся на машину мужчиной нанес сокрушительный удар, отправив нетрезвого собеседника в нокаут.

Дабы не создавать пробку, владелец авто за руку оттащил поверженного противника на обочину и бросил, а сам сел за руль и отправился по делам. Спустя полчаса мужчину задержали, о состоянии пострадавшего ничего не сообщается.