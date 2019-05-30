"Чайка" из села Песчанокопское допущена в ФНЛ

Победитель зоны "Юг" ПФЛ (второй дивизион) "Чайка" сможет принять участие в чемпионате ФНЛ в сезоне 2019/20. Клуб из села Песчанокопское, Ростовской области прошел лицензирование.

"Чайка" не смогла с первого паза пройти лицензирование. Однако 24 мая РФС отменил свое предыдущее решение и выдал "Чайке" лицензию. Генеральный директор клуба Владимир Аврамко подтвердил ТАСС допуск "Чайки" в ФНЛ.

Созданный ростовским бизнесменом Андреем Чайкой футбольный клуб "Чайка" с 2016 года выступал в ПФЛ. В прошлом сезоне "Чайка" заняла первое место в зоне "Юг" и добилась права играть в ФНЛ – втором по силе дивизионе российского футбола.