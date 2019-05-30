Песков: Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян и знает, что делать

В Кремле трезво оценивает экономическое положение россиян. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы правительства и президента, передает РИА Новости.

Песков напомнил, что о росте благосостояния говорил президент. "Мы видим и понимаем, что происходит, и главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивных результатов", — сказал представитель Кремля.

По данным Росстата, рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.

Между тем, Песков отметил, что Кремль видит и общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике — не только санкции, от которых ощущается эффект, но и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Однако макроэкономическая ситуация в России поддерживается в совершенно стабильном состоянии.