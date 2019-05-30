В Минске крыша частного дома вылетела на дорогу. Видео

В среду на столицу Белоруссии обрушился ливень и сильный ветер. Затопило несколько улиц, сорвало крышу с частного дома.

Крыша упала на дорогу в районе Запорожской площади и повредила линию электропередач и три легковых автомобиля.

МЧС Минска сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал. Последствия падения крыши на дорогу были устранены в течение нескольких часов.