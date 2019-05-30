Не выше планки: в РЖД объяснили, почему резкий рост цен на плацкарт невозможен

В "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД) прокомментировали сообщения СМИ о резком повышении цен на билеты в плацкартных вагонах.

"ФПК не может повысить цены в регулируемом сегменте. Федеральная антимонопольная служба совместно с перевозчиками согласовывает индексацию этих ставок", — заявила РИА Новости заместитель генерального директора компании Марина Жегулина.

Она напомнила, что в течение года есть сезоны пониженного и повышенного спроса, и компания вправе применять повышающие и понижающие коэффициенты к тарифам, но в целом их рост не может быть выше определенной государством планки.

"Естественно, есть сезон повышенного спроса — это летние перевозки, когда цена, установленная государством, повышается за счет применения индекса гибкого графика регулирования тарифов на 20%", — указала замглавы ФПК.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на 65-100% на перевозки в плацкартных вагонах. В организации отметили, что к ним поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. В частности, самый большой рост цен на билеты в июне-июле отмечен на направлениях Москва — Калининград, Москва — Адлер и Новосибирск-Томск.

В "Федеральной пассажирской компании" уверены, что подсчеты велись некорректно.

"Могли сравнить верхнюю полку акционного тарифа с нижней полкой без акции. Конечно, такое сравнение некорректно", — пояснила Марина Жегулина, отметив, что необходимо детально смотреть, с чем было сравнение у Общероссийского объединения пассажиров.