Роберто Карлос не сможет помочь "Анжи"

Бывший капитан махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос огорчен судьбой клуба, оказавшегося на грани банкротства. Однако чемпион мира 2002 года не готов поддержать махачкалинцев материально.

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ. При этом сохраняется угроза потери профессионального статуса. Роберто Карлос, выступавший за "Анжи" в 2011 и 2012 годах, выразил сочувствие клубу, попавшему в беду.

"Мне очень жаль "Анжи". Высока вероятность, клуб исчезнет, но я желаю, чтобы "Анжи" поскорее вернулся. Я хотел бы помочь этому клубу. Но о финансовой поддержке речи идти не может", — заявил бразилец.