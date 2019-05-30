Ни крыльев, ни хвоста: американские пилоты рассказали о встречах с пришельцами
Американские СМИ опубликовали ряд материалов, согласно которым военные пилоты регулярно встречаются с неопознанными летающими объектами. Сотрудники Пентагона подтверждают эти сообщения. Насколько достоверной выглядит эта информация?
- Кристофер, вы верите, что НЛО существуют?
"Мы знаем, что НЛО существуют. Тут больше не в чем сомневаться. Американские пилоты признали факт их существования. Так что вопрос в другом: зачем они здесь? Откуда они пришли и какими технологиями пользуются?", — отвечает Кристофер Мэллон, помощник заместителя министра обороны США по разведке (с 1985 по 2004 годы).
Кристофер Мэллон — в недавнем прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке и помощник министра обороны. На Fox News его решили расспросить по поводу нашумевшей публикации New York Times, в которой несколько уважаемых военных пилотов признались: они столкнулись с технологиями, которые на порядки превосходят земные.
Телеканал History записал с предполагаемыми контактерами интервью.
"Нет выступающего хвоста или крыльев, нет выхлопов и конденсационного следа. И их заинтересовало наше присутствие. Они двигались вокруг нас!" — сообщил лейтенант ВМС США, пилот Дэни Аккойн.
"Они следовали за нами, я не имею в виду, что мы наблюдали, как они движутся. Вот как было: где бы мы ни оказались, там же оказывались они. Не то ждали нас, не то следили за всей нашей группой", — рассказал лейтенант ВМС США, пилот Райан Грэйвз.
"Сперва, когда видишь это на радаре, конечно, думаешь, что это какая-то ошибка. А потом видишь, что одни и те же показания поступают со многих разных сенсоров!" — сказал Дэни Аккойн.
Кристофер Мэллон подтверждает: все так и было.
Есть признаки того, что это так. Есть много задокументированных случаев, показания радаров, показания пилотов, которые при дневном свете наблюдали, как эти устройства двигались со скоростью 8045 километров в час. И они были способны неподвижно зависать в воздухе над поверхностью океана на высоте в 15 метров, спикировав перед тем с высоты в 24 километра!
Вообще, 8045 километров в час — это проектная скорость экспериментального воздушного аппарата НАСА X-43. Разработка не сказать чтобы новая — 2004 года. В теории его вполне могли за прошедшее время доработать, снабдив качествами, которые так впечатлили пилотов. Если предположить, что их показания ломают Пентагону игру и разоблачают гостайну, можно допустить, что Мэллон плюс телеканал Fox сознательно вводят публику в заблуждение, чтобы не раскрыть американских разработок прежде времени. Этакая незатейливая сказка для доверчивых: "Это — не мы, это — инопланетяне. Поверьте, мы сами крайне напуганы".
"Крайне подозрительные устройства, которые действуют в районе наших военных объектов, с которыми у пилотов был риск столкновения. Конечно, это вызывает опасения. Прежде всего, это вопрос безопасности", — говорит Кристофер Мэллон.
В том же духе обсуждение этой темы продолжилось в шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson) на том же Fox News: вновь повторяется — нет ничего удивительного в том, что космические тарелки посещают Землю практическим ежедневно. Надо просто привыкнуть к этой новости.
Телеведущий Такер Карлсон: "Почти каждый день? Сложно принять такую информацию. Она слишком неожиданная".
Обозреватель сайта о космосе Майкл Уолл: "Я немного удивлен, что это начали обсуждать, но — да, до сих пор людей обычно смущали даже рассуждения на тему того, что мы не одни в космосе. Думаю, то, что об этом начали говорить, это позитивное развитие".
Пока единственное, в чем можно быть уверенным, это что американские пилоты на самом деле столкнулись с неким явлением, которые они не могут объяснить. А равно в том, что американские масс-медиа с неизвестной целью убеждают общество в реальности инопланетян и контактов с НЛО.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин внес в Думу проект о приостановке действия ДРСМД
- В Улан-Удэ ветром сорвало батут с детьми
- На Дунае затонуло туристическое судно
- Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявших в сфере ЖКХ
- А320 вернулся из-за датчика системы пожаротушения
Самое читаемое
-
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
- Я хотел попугать: подросток, напавший на школу в Вольске, не признал вину
- В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
- 10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар
- Три с половиной года разлуки: москвичке вернули похищенного отцом сына
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
Глава австрийской OMV призвал ЕС защищать свои газовые интересы от диктата США
- Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
- Китай назвал развязывание торговых споров "экономическим терроризмом"
- 12 стран, в которые уезжают миллионеры
- 5 кандидатов на пост председателя Еврокомиссии
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Без дизеля: Volvo объявила российские цены на новый седан S60
- Ferrari представила гиперкар SF90 – самый мощный в истории!
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
- Стали известны спецификации новой Mazda3 для России. И они не радуют
- ГИБДД предложила повышенные штрафы для водителей-рецидивистов
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
На Эвересте умирает все больше туристов
- Кошек калечат ради сохранности ковров
- Как тряпки превращают в брендовые вещи
Вести-Москва
-
Шум, мусор и кишечная палочка: москвичи воюют с магазином Eurospa
- В Подмосковье задержали банду Циркача
- Московская жара: спасатели перешли на усиленный режим
- Новые парковки: в Хамовниках изменится схема движения
- Москвичке вернули сына, похищенного бывшим мужем 4 года назад
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич