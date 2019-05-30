"Серафима прекрасная": Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех

"Я не Серафима прекрасная", — говорит про себя Екатерина Порубель, но роль именно в этом сериале принесла ей известность.

В "Судьбе человека" Порубель рассказывает, что заниматься в театральной студии она начала с 12 лет, но роли ей давали незначительные – львенка, слоненка.

Да и после окончания театрального вуза – причем, с отличием, крупных ролей у Екатерины не было.

Так продолжалось до тех пор, пока ее не пригласили сыграть в сериале "Серафима прекрасная".

Благодаря ему к Екатерине пришло не только признание как к актрисе – за эту роль она получила премию ТЭФИ, но и женское счастье.

Правда, мама актрисы, которая ушла из жизни всего в 47 лет, не увидела профессионального взлета дочери и не порадовалась внукам, сожалеет Екатерина.

Как она справлялась со своими комплексами из-за лишнего веса? Правда ли, что ее сравнивают с Ноной Мордюковой? Кто помог Екатерине поступить в театральный? И как сериал "Серафима прекрасная" помог ей обрести подлинную любовь, счастливую женскую судьбу и стать матерью трех сыновей?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" — актриса Екатерина Порубель.