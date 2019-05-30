Рада отказалась отпускать премьера Украины в отставку

Депутаты Верховной рады Украины не приняли отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра.

После церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, который первым делом заявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство к отставке, Гройсман пообещал сложить свои полномочия после заседания правительства 22 мая. 23 мая заявление премьера об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде. При этом он рассказал, что после ухода с поста премьера намерен создать новую политическую силу и идти в украинский парламент.

Отставку Гройсмана готовы были поддержать лидер парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава Радикальной партии и одноименной парламентской фракции Олег Ляшко. Представители фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против.

В итоге в ходе сегодняшнего заседания за отставку Гройсмана проголосовали только 97 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), передает "Интерфакс".

Выступая в парламенте после голосования премьер-министр Украины заявил, что его решение об отставке не было эмоциональным. При этом Гройсман указал, что уважает решение Рады.