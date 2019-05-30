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30 мая 201914:09

Игроки "Барселоны" не хотят играть с Гризманном

EPA

"Барселона" приостановила переход нападающего сборной Франции и "Атлетико" Антуана Гризманна. Вето на трансфер наложил президент чемпионов Испании Жозеп Мария Бартломеу.

Руководителя клуба смущают цена француза – 120 миллионов евро и его предполагаемая годовая зарплата 17 миллионов евро. На взгляд Бартоломеу, Гризманн обойдется казне слишком дорого.

Но главным фактором стало отношение футболистов "Барселоны" к потенциальному новичку. Выяснилось, что игроки не желают прихода француза. Более того, появление Антуана сможет нарушить микроклимат внутри коллектива.

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