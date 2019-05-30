Оставила детей в хостеле и ушла: в Подмосковье разыскивают мать годовалых двойняшек

Полиция разыскивает подозреваемую, которая бросила своих детей в Подмосковье. Мать просто оставила двух годовалых малышей в хостеле, где якобы собиралась снять комнату.

Двойняшки Даниил и Даниэлла, чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром медиков. Годовалые малыши, брошенные собственной матерью, провели эту ночь в больнице.

История началась в подмосковном хостеле, когда на его пороге появилась женщина с двумя детьми. Она уже стала оформляться на ночлег, как вдруг спохватилась. У стойки регистрации молодая мама вспомнила, что якобы забыла паспорт в машине, и, попросив администратора присмотреть за детьми, вышла на улицу. Обратно она уже не вернулась.

Администратору оставила свой номер телефона, но на звонки упорно не отвечала. Потом, правда, как говорят, вышла на связь, заявив, что много работы, и за детьми придет утром уже следующего дня. Но ни на утро, ни днем не объявилась. Тогда работники хостела вызвали полицию, теперь дают показания.

Вывеска обещает ночлег всего за 400 рублей. Хостел для приезжих разнорабочих. Весь минувший день внутри работали полицейские, следователи опрашивали свидетелей. Двери в хостел опечатали, а видео с расположенных в округе камер наблюдения изъяли. Нерадивую мать, бросившую своих детей, пока ищут.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее местонахождения. Дети переданы в местное медицинское учреждение", — сообщила Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

Родственники годовалых малышей-двойняшек пока не объявлялись.