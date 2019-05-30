Путин: в России должны быть спецрежимы для инвестиций в искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо создать особые условия для инвестиций в системы искусственного интеллекта, а также обеспечить защиту интеллектуальной собственности в России.

Глава российского государства в рамках совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта высказался о том, что принципиально важно настроить наше законодательство на новую технологическую реальность. По его словам, нужно быстро и качественно сформировать гибкую, адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе искусственного интеллекта. Также Путин отметил, что необходимо гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России, сообщает телеканал "Россия 24".

Также президент предложил ускорить предоставление гражданства России ученым из-за рубежа, работающим над искусственным интеллектом. По его словам, нужно создавать удобные условия работы как для наших программистов, инженеров и ученых, так и для ведущих специалистов, работающих за рубежом. "При необходимости следует быстро и без проволочек решать вопросы о предоставлении гражданства, разрешения на работу, решать другие формальности", — отметил Владимир Путин.

Глава российского государства посетил школу программирования "Школа 21", основанную Сбербанком. Там он ознакомился с разработками в области искусственного интеллекта. В начале экспозиции Владимира Путина поприветствовал цифровой аватар банка — виртуальная телеведущая по имени Елена.

Президенту показали решения компании "Вижн-лабс" в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. Путин смог ознакомиться с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска подозреваемых в местах скопления людей.

Генеральный директор "Вижн-лабс" Александр Ханин рассказал, что данная система хорошо зарекомендовала себя в сфере безопасности: в период проведения чемпионата мира по футболу благодаря ей удалось задержать 62 человек, которые находились в розыске. Подобная система позволит школьникам отказаться от пропусков и проверки документов.

Владимиру Путину рассказали о работе системы автономного управления наземным транспортом от группы компаний Cognitive Technologies. Также главе государства продемонстрировали возможности нейронных сетей для обработки медиаконтента от Mail.ru Group.

Компания Яндекс презентовала решения в области искусственного интеллекта для безопасности перевозок. Подобные технологии используются для контроля усталости водителей Яндекс.Такси.

Владимир Путин также ознакомился с рядом инновационных продуктов, среди которых нейрошлем. Он помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Также президенту продемонстрировали некоторые разработки лаборатории Сбербанка, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.