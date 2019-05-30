Последние штрихи: на новых станциях Сокольнической ветки идет генеральная уборка
На Сокольнической линии метро идут последние приготовления к запуску нового участка. Он проходит по районам, где еще только планируется масштабная жилая застройка. Власти действуют на опережение и сначала создать транспортную инфраструктуру. Когда пойдут первые поезда, и как выглядят новые станции?
На новом участке красной ветки метро идет генеральная уборка: смазывают рельсы, моют полы и даже лампы. Турникеты и указатели уже все на месте. Последнюю проверку проводят и в сердце каждой станции — в диспетчерской.
"На территории стоит около 200 камер, все сигналы будут приходить сюда. Чтобы любую техническую неполадку можно было устранить прямо на месте, и для безопасности как пассажиров, так и службы путей", — рассказывает Леонид Шекалов, руководитель проекта.
Условно новый участок можно разделить пополам. "Филатов луг" и "Прокшино" находятся над землей. Однако пассажиры мало что увидят за окном — 12 километров путей закрыты специальными экранами, защищающими от снега и дождя. "Коммунарку" и "Ольховую" увели на глубину 20 метров. Сейчас здесь даже комфортнее, чем на наземных станциях.
"Это эффект погреба — мы находимся на глубине, поэтому здесь достаточно комфортно. Зимой будет тепло, а ближе к летнему периоду заработает в полном объеме система кондиционирования, которая позволит сохранить холод", — объясняет Руслан Анисимов, начальник строительства станции метро "Коммунарка".
Дизайн каждой станции также тщательно прорабатывали. "Филатов луг" и "Прокшино" — как братья близнецы. Различаются лишь основной цвет и некоторые детали. "Коммунарка" сделана в классическом стиле — темно-красные панели и гранит. Самая запоминающаяся из новых станций Сокольнической линии, конечно, "Ольховая". В центре платформы установлены дизайнерские скамейки. Правда, не из ольхи — из ясеня. А еще внимание привлекают светильники под потолком в форме то ли лепестков, то ли листьев. Сделаны они так специально, чтобы свет отражался от панелей и равномерно распределялся по всей станции.
Участок расположен между Киевским и Калужским шоссе. Его запуска ждут тысячи жителей Новой Москвы от Апрелевки до Коммунарки. Уже разработаны новые автобусные маршруты, которые будут подвозить к станциям. Правда, вокруг них пока в основном леса и эстакады. Впервые столичные власти решили строить метро на опережение.
"Много изучено опыта других стран. Когда осваивают новые территории, сначала стараются разработать транспортную доступность для населения будущего, а потом уже массово застраивается жилье", — объясняет Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.
К открытию новых станций по соседству должны подготовить и перехватывающие парковки на несколько тысяч машин. Первые поезда с пассажирами на этом участке, как ожидается, пойдут уже через месяц — в конце июня.
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