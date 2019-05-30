Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне"

Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон". В прошлом сезоне "волки" заняли седьмое место в английской премьер-лиге и завоевал путевку в Лигу Европы.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Вулверхэмптон" постарается приобрести Дзюбу нынешним летом. Трансфером капитана сборной России будет заниматься известный португальский агент Жорже Мендеш.

В составе "Вулверхэмптона" выступают несколько португальских футболистов, в том числе и игроки сборной страны. Это вратарь Руй Патрисиу, полузащитники Жоау Моутинью и Рубен Невеш. Тренирует "волков" также португалец Нуну Эшпириту Сантуш, бывший вратарь московского "Динамо".