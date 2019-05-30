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Нападение на школу в Вольске 36 минут назад

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30 мая 201915:48

Не сошелся характером с классом: детский омбудсмен - о мотивах подростка, напавшего на школу в Вольске

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Подросток, напавший на школьницу в Вольске, не имел психиатрических диагнозов, но был гиперактивен. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы в Саратове" она рассказала, у подростка случались вспышки гнева, после которых он раскаивался. Мальчик лежал в реабилитационном центре, где с ним работали психологи, однако вскоре мать забрала его оттуда.

По словам Загородней, в начале этого учебного года Данила перевели в новый класс. Ему там не нравилось, и он просился обратно, но его не стали возвращать в прежний класс. Кроме того, у него были амбиции лидера.

"Он не сильно сошелся характерами с этим классом. Со слов преподавателей, достаточно сложный был характер у парня, и класс не признал в нем лидера", – рассказала омбудсмен.

Во вторник класс, в котором учился Данил, писал переводную контрольную по математике. Он опоздал минут на 15 и прошел мимо кабинета. Учительница его увидела и подумала, что он решил просто прогулять, хотя перед этим он неплохо написал контрольную по русскому языку. Но Даниил внезапно вернулся, начал поджигать тряпки и бросать бутылки. Потом он увидел девочку и ударил ей по голове топором.

"Учительница сказала, что было очень страшно за детей, и она крикнула: "Дети, бегите!", и дети побежали из класса", — сказала Загородняя.

28 мая 14-летний ученик бросил в класс "коктейль Молотова", ударил 12-летнюю школьницу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Свою вину он не признал. По его словам, он лишь хотел привлечь внимание к аморальному поведению школьников.

 

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