Это точно не одна и та же девушка? Конкурс "Мисс Индия" удивил отбеленными лицами

После того, как в газете Times of India появились фотографии всех претенденток на звание "Мисс Индия" рядом друг с другом, западные журналисты задались вопросом: что тут "не так"?

В частности, такой вопрос появился в "Твиттере" одного из пользователей, который быстро распространился по соцсетям. Пользователи с иронией пишут: "Точно ли это разные девушки?" и почему все индианки как на одно лицо – в смысле цвета кожи, который не свойственен представителям этой нации.

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6