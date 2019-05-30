Экипажи самолетов будут расправляться с дебоширами по своему усмотрению

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий экипажам самолетов самостоятельно разбираться с дебоширами на борту судна.

Поправки предполагается внести в Воздушный кодекс РФ. В частности, в документе указывается, что для усмирения пассажиров и пресечения противоправных действий можно будет использовать специальные средства сдерживания. Их перечень определит правительство РФ.

Как пояснил "Интерфаксу" автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР), это, например, могут быть пластиковые наручники для фиксации рук и ног дебошира.