Бригитте Бирляйн назначена и.о. канцлера Австрии

На должность временного канцлера Австрии назначена председатель австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

С соответствующим заявлением выступил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в своей канцелярии в четверг, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. Это решение принято после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Все министры, ушедшие в отставку, исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Себастьян Курц не последовал примеру коллег, в связи с чем функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер.