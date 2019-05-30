Не ждали: из-за жары пух засыпал столицу раньше срока
В столице полетел тополиный пух. Из-за аномальной жары эти деревья зацвели раньше срока. У коммунальщиков прибавилось работы, а аллергики запасаются лекарствами. Пушинки разносят пыльцу других цветущих растений, из-за чего у людей кашель, насморк и слезятся глаза.
Он кружится, летает и заставляет чихать. От тополинного пуха не скрыться. Он во дворах, на детских площадках, в скверах и даже в офисах. Из-за аномально жаркой весны тополя решили, что пришло лето, и пора сбросить с себя лишнее. Известный хит конца 90-х уже не перепишешь, тем не менее тополиный пух — уже в мае.
- Пух нам ужасно мешает. Мы каждое утро стараемся бегать, и у моей подруги развилась жуткая аллергия.
- Мешает, но это естественно. Никуда не деться.
Больше всего страдают аллергики. Для них это время капель и таблеток. Дмитрий уже не первый год на время цветения тополей берет отпуск и уезжает из города. В этом году не успел.
По словам врачей, еще 10 лет назад от поллиноза — аллергии на цветение — страдали 3 процента населения, сегодня — 15 процентов. Но сам тополиный пух не опасен. Он переносит пыльцу других растений, на которую у людей аллергия, например, березовую.
"Пыльца березы более тяжелая, у нее более крупные молекулы. Но, цепляясь за этот парашют, пыльца распространяется на большие расстояния", — объясняет Надежда Логина, аллерголог-иммунолог.
Врачи рекомендуют пользоваться дома защитной сеткой, при этом будет не лишним ее смочить.
В Москве сегодня около 300 тысяч тополей. Когда-то в СССР их высаживали массово. Они неприхотливые, хорошо впитывают пыль и выделяют много кислорода. Причем, пушат не все тополя.
"Тополя — растения двудонные, есть мужские и женские экземпляры. Пух, конечно, к нам несут женские экземпляры", — рассказывает дендролог Наталья Яворская.
Обрезка деревьев помогает лишь временно. Оказывается, что после кронирования тополя-мужчины испытывают жуткий стресс, меняют пол и тоже начинают скидывать пух.
Для коммунальщиков это хуже снега во время зимы — лопатой не сгребешь. Пух поливают. Иногда поджигают, но это категорически запрещено. Самый верный способ — подождать, цветут тополя не больше двух недель.
Но для большинства, конечно, тополиный пух предвестник не аллергии, а по-настоящему теплых летних дней. К счастью, пуховая проблема разрешается прямо на наших глазах — в Москве начался ливень. По прогнозам синоптиков, на столицу обрушится одна пятая месячной нормы осадков.
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