Бывшая жена обвиняет экс-тренера "Рубина" в том, что он кидал в нее диван

В "Прямом эфире" пытаются разобраться в скандальных последствиях развода известной в Татарстане пары. Он — переводчик и тренер известной футбольной команды "Рубин", она — успешная бизнес-леди.

Вместе Татьяна Захарова и выходец из Эквадора Юри Фернандо Солано прожили 15 лет, но когда супруга ждала второго ребенка, они развелись.

Юри обвинил Татьяну в измене, а она его в домашнем насилии. Захарова утверждает, что однажды он даже бросил в нее диваном.

После развода бывшие супруги начали делить совместно нажитое имущество на миллионы: две квартиры, земельный участок, дачу и машину.

Теперь супруги обвиняют друг друга в том, что один другому должен. Татьяна, в частности, рассказывает, что еще до встречи с Юри была материально хорошо обеспечена, и "подкармливала" будущего мужа – жалела его, а сейчас, после развода он задолжал ей и детям около 20 миллионов рублей.

Юри, со своей стороны, жалуется, что остался не только без имущества, но и с долгами перед бывшей женой.

Имеет ли Юри отношение к тому, что Татьяну с детьми на границе России не пустили заграницу по постановлению судебных приставов? Был ли у этой пары после развода справедливый раздел имущества? Правда ли, что Юри хочет отобрать у Татьяны детей?

Кто кому изменял, и действительно ли второй ребенок Захаровой – от другого мужчины?

Ответы на эти вопросы и результат теста ДНК – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".