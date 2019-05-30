"Пусть мое тело останется здесь!": обезумевший мужчина разбил машину канализационным люком

В среду жители Казани наблюдали дебош обезумевшего мужчины в одном из дворов Ново-Савиновского района.

Вначале мужчина ползал по асфальту и кричал: "Пусть мое тело останется здесь! Тело не душа, душа должна быть с тобой!". Потом он стал ругаться на демонов, вооружился канализационным люком и разбил припаркованный автомобиль.

Прохожие пытались урезонить сбрендившего хулигана, а затем, по словам очевидцев, его задержали полицейские.