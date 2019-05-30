В Челябинске таксист сбил полицейского на мотоцикле. Видео

В среду в Челябинске на перекрестке таксист сбил полицейского из мотобатальона, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора.

Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Воровского — на опубликованных кадрах видно, что полицейский дождался, когда загорится зеленый, и после этого поехал прямо.

В этот момент автомобиль с наклейками такси неожиданно свернул со встречной полосы и сбил инспектора-мотоциклиста.

В результате аварии, по сообщению издания "74.РУ", никто не пострадал. ГУ МВД по Челябинской области проводит проверку инцидента.