Мужчина в Риме хотел ограбить кафе, угрожая продавщице "чупа-чупсом"

В Риме 32-летний мужчина пытался ограбить кафе-мороженое, прибегая к помощи леденца на палочке.

Иностранец пришел в джелатерию на севере Рима и решил воспользоваться тем, что работница кафе отвлеклась на изготовление мороженого. Мужчина добрался до кассы и стал нажимать на кнопки, чтобы открыть ее. Продавщица, заметив это, стала кричать. В ответ на это иностранец достал "чупа-чупс", направил его в сторону женщины и начал ей угрожать. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное полицейское управление.

Продавщица сначала удивилась столь странному запугиванию и на несколько секунд впала в замешательство. Затем она разглядела, что на конце палочки леденца была большая игла.

Грабитель понял, что своим хаотичным нажатием кнопок заблокировал кассу. Осознав, что ограбление не удалось, он попытался скрыться с места преступления.

Продавщица незамедлительно вызвала полицейских, которые, прибыв на место, увидели беглого мужчину. Его задержали и отправили под арест. Установлено, что мужчина имел проблемы с законом и ранее.