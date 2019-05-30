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30 мая 201918:05 Евгений Давыдов

Под видом капремонта банда мошенников обманула сотни пенсионеров

Под видом капремонта банда мошенников обманула сотни пенсионеров

Более 100 пострадавших в Москве, Петербурге и Твери. МВД совместно с Росгвардией задержала группу мошенников, которая наживалась на пенсионерах. Под предлогом капремонта они обещали заменить в квартирах трубы, завышая цены в разы, собирали деньги и исчезали.

Своих жертв они цинично снимают на камеру. Одиноким пожилым людям липовые сантехники рассказывают о грядущем капремонте и убеждают в необходимости замены труб. Оперативники появляются в офисе неожиданно. В собственной безнаказанности, кажется, никто из сотрудников фирмы не сомневался.

- Мы говорим, что цена за эти работы 70 тысяч. Предоставляем льготу, говорим, что для вас цена будет 49 900.

Мошенники устраивали поквартирные обходы. Показывали, что будут менять, демонстрировали образцы, после плавно подводили к цене. Навязывали услугу и, если у пенсионеров не было наличных, отвозили их к банкомату.

В офисе проходили регулярные тренинги. Менеджеров учили, как вести себя с клиентом и входить в доверие. На доске таблица: кто и на какую сумму обманул. Здесь же фамилии клиентов и бонусы менеджерам.

- Сколько платили?

- По 6 тысяч за сделку.

Сколько было этих сделок, сейчас выясняют следователи. У компании офисы в Москве, Подмосковье, Твери и Петербурге. Оперативники говорят, как минимум, о сотне пострадавших.

"Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Впрочем, судя по найденным отчетностям, в среднем каждый менеджер заключал по договору в день. А сотрудники только этого офиса за последнюю неделю обманули десятки человек. Так что жертв коммунальной аферы может быть гораздо больше.

Текст: "Вести-Москва"

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