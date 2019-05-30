Во время заседания союза ректоров в МГУ попала молния. Никто не испугался

Из-за грозы в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова во время заседания Российского союза ректоров попала молния, никто не пострадал.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в вузе, подчеркнув, что все здания МГУ оборудованы громоотводами и попадание молний в крыши – обычное и неопасное явление.