Политтехнолога Милосердова обвинили в дестабилизации власти в Казахстане и дали 2,5 года

Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества в Казахстане.

Соответствующий приговор вынес Нагатинский суд Москвы. Милосердова признали выновным по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация экстремистского сообщества).

Следствием установлено, что политтехнолог участвовал в организации экстремистского сообщества для дестабилизации конституционного строя в Казахстане, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде. В январе 2018 года Петра Милосердова заключили под стражу. Его дело, по информации некоторых СМИ, связано с делом националиста Александра Белова (Поткина).

Мещанский суд в августе 2016 года приговорил Поткина к семи с половиной годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, был взыскан ущерб в 4,9 миллиарда рублей в сторону потерпевшей стороны — казахстанского БТА-банка. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег и снизил срок до трех с половиной лет.

В настоящее время Поткин находится под домашним арестом по уголовному делу о легализации имущества с суммой ущерба в 300 миллионов рублей. Это связано с тем, что Мосгорсуд частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.