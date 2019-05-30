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30 мая 201918:58

"Уфа" выиграла первый переходной матч у "Томи"

Сергей Бобылев/ТАСС

В Уфе сыгран первых переходной матча за право выступать премьер-лиге в сезоне 2019/20. Представитель элиты "Уфа" нанесла поражение третьей команде ФНЛ "Томи" 2:0.

На 28 минуте лучший бомбардир уфимцев Сильвестр Игбун вывел хозяев поля вперед. Этот гол остался единственным в первом тайме. После перерыва давление "Уфы" на ворота сибиряков усилилась. Хозяева поля создали немало опасных моментов, но никак не могли их реализовать. Однако защитник "Томи" Исмаэл Эдиев нечаянно помог "Уфе", срезав мяч в свои ворота.

В итоге победа "Уфы" 2:0. Этот результат обеспечил команде Вадима Евсеева хороший задел перед визитом в Томск. Ответная встреча запланирована на 2 июня.

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