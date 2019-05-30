Путин назвал многодетных родителей главными людьми страны

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава". Он поблагодарил многодетных родителей за их труд по воспитанию детей. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал "Россия 24".

По словам президента, это настоящее счастье, когда в семьях растет столько детей. Он назвал воспитание детей "делом всей жизни" многодетных родителей.

Путин считает такие семьи достоянием и благословением нашей страны. По мнению главы государства, именно в таких семьях закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, укрепляется авторитет самого института семьи и возрождаются традиции. Вырастая в окружении сестер и братьев, с любящими родителями, дети учатся сочувствовать и прощать, знают, что значит долг и помощь.

"Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от таких, как вы, будет зависеть будущее нашей страны, потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети", — подчеркнул президент.



