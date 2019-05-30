Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, такое решение принял генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Фархан Хак отметил, что Валовая, которая является министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии имеет 35-летний "обширный опыт в сфере журналистики, дипломатии и государственной службы". Она сменит на посту датчанина Михаэля Меллера.

Татьяна Валовая родилась в семье экономистов. Работала в СМИ, с 1989 года состоит на дипломатической службе, доктор экономических наук, действительный государственный советник 1 класса.

1 февраля 2012 года решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств утверждена членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.