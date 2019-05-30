"Мина" замедленного действия: что оставил после себя Мюллер

"Исключив импичмент Трампа, он тем самым объявил импичмент Конгрессу и всей американской демократии" — так оппозиционный Трампу канал CNN сегодня "провожает" теперь уже бывшего спецпрокурора Мюллера на покой. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси открытым текстом посоветовала Конгрессу "добить" сорок пятого президента США.

Первой реакцией Дональда Трампа на единственное за два года выступление уже бывшего спецпрокурора Мюллера была благодарность. В Twitter президент США даже написал "спасибо". Подумав примерно сутки, хозяин Белого дома понял, что благодарить ушедшего в отставку, в общем-то, не за что.

"Послушайте, Роберта Мюллера вообще не должны были ставить на должность спецпрокурора. Он мечтал о работе в ФБР и не получил ее. На следующий же день его назначили спецпрокурором. То есть ты говоришь человеку: "извините, вы не получите это работу", а потом этот же человек избран решать твою судьбу? Это так не работает", — высказался президент США.

Мюллер отплатил Трампу той же монетой. Опровергнув подозрения в сговоре с Москвой результатами расследования, он в своих комментариях высказался настолько двусмысленно, что подарил демократам надежду.

— Если бы мы были уверены, что президент точно не совершил преступления, то мы бы так и сказали.

Именно эти слова спецпрокурора, отказавшегося отвечать на дальнейшие вопросы журналистов и даже пообещавшего не ходить в Конгресс, противники Трампа восприняли как его политическое завещание, нечто вроде "I'll be back" ("Я вернусь").

Но ждать окончания первого, а, тем более, потенциального второго срока Трампа в Конгрессе не хотят. Глава юридического комитета нижней палаты на срочной пресс-конференции снова говорит про импичмент. Двадцать четыре "трамповских" соперника из стана демократов — на низком старте. Хиллари Клинтон, конечно, хотела бы быть в их числе, если бы не результаты прошедших выборов.

"На наших улицах нет танков, но не сомневайтесь, что мы становимся свидетелями нападения на наши законы и основы демократии. Действующая администрация отказывается судить иностранную державу за попытку вмешательства в нашу демократию", — выступила с речью Хиллари Клинтон.

Никто не поступал в отношении России жестче, чем Дональд Трамп: вступив в заочную полемику с бывшей соперницей, президент США все на той же лужайке. В общем, если Мюллер и оставил в Белом доме мину замедленного действия, то сама она точно не сработает.

"Все надеялись, что Мюллер станет тем человеком, который, наконец, воткнет нож в антигероя. Вместо этого он отстранился. Если демократы хотят сделать что-то, если они хотят устроить импичмент президенту, им придется сделать это самим", — прокомментировал ситуацию корреспондент Vice News.

Но сделать это практически невозможно. Даже если в Нижней палате Конгресса, которую контролируют противники Трампа, получится начать процедуру его досрочной отставки, все рано или поздно упрется в сенат. Для импичмента нужны две трети голосов его членов. Найти сразу двадцать перебежчиков в стане оппонентов для демократов — непосильная задача.