Град, гроза, потоп и мертвые пробки: Москва и Подмосковье встречают непогоду

Град, потоп и непроходимые пробки: на Москву сегодня обрушилась сильнейшая гроза с резкими порывами ветра. С потоками воды не справлялись ни ливневая канализация, ни перекрытия. По словам синоптиков, погода вернется к норме только к завтрашнему утру. Пока МЧС советует автомобилистам не превышать скорость и не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями.

Мощный ливень с грозой проверил на прочность все районы столицы. Сильно досталось самому центру. На Пятницкой улице под напором воды провалился грунт. Улица до сих пор частично перекрыта — машины едут с трудом. И, судя по всему, аварийные работы продлятся еще несколько часов. Автомобильный тоннель в подмосковном Кучино — практически единственная артерия, соединяющая этот район Балашихи с Железнодорожным. Высота воды — выше капота, но люди спасают не машины, а себя — выбираются через окна. Редкие пешеходы идут по колено в воде.

Ближайшее Подмосковье в эпицентре стихии — подъезд к торговому центру "МЕГА Белая Дача" полностью затоплен. Застрявшие в маршрутке сегодня за покупками точно не успеют. Пассажиры бредут по колено в воде, детей выносят на руках. Но и те, кто уже попал в магазин, тоже не рады. Крыша протекла и на покупателей буквально идет дождь. В "Детском мире" в ТЦ "Некрасовка" потоки воды вовсе заливали стеллажи с игрушками.

Дальше от Москвы кадры еще более впечатляющие. В Ногинском районе прошел град такой силы и величины, что все усилия дачников, судя по всему, пропали впустую. Побиты и первые всходы на грядках, и бутоны на деревьях.

На дорогах — девятибалльные пробки. Ливневая канализация не справляется с напором стихии. Практически замкнуло Садовое кольцо. Осложнено движение в обе стороны по Носовихинскому шоссе, стоят Ярославка, Ленинградка, Новорижское, Симферопольское и Варшавское шоссе. Водителям советуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, но число аварий растет с каждым часом.

По сообщениям МЧС, желтый уровень погодной опасности сохранится в столице до десяти вечера. Может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. И, судя по свежим прогнозам, сильные дожди и грозы могут вернуться в Москву уже завтра с утра.