Выходка мажоров в Краснодаре: лиц не прятали, видео выложили в Сеть
Стрельбой из пистолета и гонками по встречной закончился громкий "утренник" "золотых детей" в Краснодаре. Мажорам стало тесно в рамках отдельно взятого ресторана, и они сели в кабриолет. Засветили и себя для лайков в соцсетях, и номера машины — для полиции. Которая к слову, нарушителей пока не нашла.
Нарушитель не прячет лицо, а словно гордится своим поступком. Видео веселая компания выложила в соцсеть. На кадрах видно — из авто стреляют в воздух, затем разворачиваются и по встречной полосе едут прямо на пассажирский автобус и поток легковых автомобилей.
"Были хлопки, вышли на крыльцо посмотреть, что происходит, увидели выезжающий на встречную полосу кабриолет. Опасно, конечно. Дети были у многих в машинах, могла произойти авария", — рассказала Ксения Вартянян, очевидец.
Но, судя по всему, водителя такие мысли не тревожили. Перед тем, как сесть за руль кабриолета, он хорошо повеселился с друзьями. Вечеринка оказалась утренником, на котором подавали не только закуски.
Известный в Краснодаре барабанщик Мурад Кариока Устаров, который стал одним из героев скандального видео, попал на праздник как приглашенная звезда.
Водитель кабриолета, которого друзья называют Мишей, попадает в кадр дважды — вот он что-то дарит своей подружке, вот участвует в какой-то игре.
Большая компания отдыхала в этом кафе. А после — празднующие прямиком из-за стола отправились к автомобилю. Кабриолет стоял на соседней парковке.
Сегодня в кафе уже другая смена, но о шумном утреннике тут наслышаны.
"Да, был праздник, ну и что? Никто не погиб", — заявил администратор.
Хотя все участники этого застолья известны, да и на видео водитель не скрывает ни свое лицо, ни номер машины, за сутки задержать нарушителя до сих пор не удалось.
"Владелец технического средства установлен, также полиция проводит комплекс мер, направленных на задержание нарушителя", — доложил Александр Рунов, начальник отдела информации и общественных связей МВД РФ по Краснодарскому краю.
А для самого водителя, да и для других участников застолья, судя по всему, главное — популярность любой ценой. Видимо, абсолютно уверенные в своей безнаказанности, они выложили в Интернет переписку с нашей коллегой, которая хотела получить комментарий. Но вместо ответа ей нахамили.
Привлекут ли нарушителя к ответственности за выезд на встречную полосу и создание опасной ситуации на дороге — неизвестно. Если выяснится, что оружие настоящее — наказание будет более суровым.
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